التحقيق مع أخصائي تسبب في إصابة تلميذ بمدرسة إبتدائي بالمنيا

أحالت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم السبت، أخصائى نفسى بإحدى المدارس التابعة لمركز سمالوط للتحقيق، لتسببه في إصابته تلميذ عمره 8 سنوات.

> وقال مسئول بالتعليم، أن أخصائي نفسي بمدرسة إبتدائي، تسبب في إصابة تلميذ عمره 8 سنوات، بالصف الثاني الإبتدائي بمدرسة قلوصنا بسمالوط وتم أحالته للتحقيق.

> وأضاف المسئول أن المديرية تلقت شكوي من ولي أمر التلميذ، وأن هناك راويتين للواقعة يتم التحقيق فيهما، وبمجرد أنتهاء التحقيقات سيتم إعلان القرار، كما أن ولي أمر التلميذ قام بتحرير محضر في قسم الشرطة، وتم إحالة الأخصائي للنيابة العامة للتحقيق.

> وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، تلقي أخطاراً من العميد محمد أبو الليل مأمور مركز شرطة سمالوط، بورود إشاره من المستشفي العام بدائرة المركز، بإستقبال الطفل “ميخائيل منير” 8 سنوات طالب بالصف الثاني الإبتدائي بمجمع قلوصنا الإبتدائي، وبتوقيع الكشف الطبي علي الطفل، تبين أنه مصاب بكدمات، وأتهمت أسرة التلميذ أخصائياً نفسياً يعمل بنفس المدرسة يدعي “س.ي”، بالتسبب في إصابة التلميذ.