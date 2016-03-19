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غداً.. الجامعة الروسية تكرم الأمهات المثاليات بحضور الإعلامية إيمان رياض

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غداً.. الجامعة الروسية تكرم الأمهات المثاليات بحضور الإعلامية إيمان رياض غداً.. الجامعة الروسية تكرم الأمهات المثاليات بحضور الإعلامية إيمان رياض

الجامعة الروسية تكرم الأمهات المثاليات بحضور الإعلامية إيمان رياض

تنظم الجامعة المصرية الروسية، غدًا الأحد، احتفالية كبرى بمناسبة (عيد الأم) لتكريم عدد من والدات الطلاب الفائزات بلقب “الأم المثالية”, وذلك بحضور الإعلامية “إيمان رياض” مقدمة برنامج (من القلب للقلب) علي قناةMBC ، وايضاً سيتم إجراء قرعة علنية علي رحلة عمره بين العاملات بالجامعة مقدمة من اتحاد الطلاب.

وقال محمد الشرقاوي المستشار الإعلامي للجامعة المصرية الروسية, إن الجامعة حرصت على تكريم الاعلامية ايمان رياض كونها صاحبة برنامج هادف يستقطب اﻷسرة المصرية والعربية ويحظي بنسب مشاهدة عالية علي مستوي الوطن العربي.

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