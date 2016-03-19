ضبط مجموعه كبيره من القطع الأثرية بعد إنقلاب سياره بصحراوي المنيا

مراسل – ONA:

تلقى مدير أمن المنيا اللواء رضا طبلية، إخطاراً من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة بنى مزار من المستشفى العام بوصول كل من، محمد م ، 64 سنة لواء شرطة بالمعاش، ومقيم بمدينة نصر بالقاهرة، ومحمود ا، 40 سنة محامي حر ومقيم شبرا بالقاهرة، وخلف ع، 60 سنة تاجر ومقيم البساتين بالقاهرة، وفاء ا، 50 سنة ربة منزل ومقيمة بفيصل، مصابون بكسور وكدمات.

وتبين أنه حال إستقلالهم سيارة ملاكي ماركة تويوتا حمراء اللون مستأجرة بمعرفة الأول، وكانت قادمة من بحري الى قبلي، أختلت عجلة القيادة بيد قائدها بسبب إنفجار الإطار الأمامي، ما أدى لإنقلابها وإصابتهم.

بسؤال المدعو “حبيب ع و” 35 سنة مسعف بوحدة أسعاف طريق الجيش بمدخل الشيخ فضل، قرر أنه حال وصوله لمكان الحادث لنقل المصابين، فوجىء بالسيارة رقم 48111 ملاكي قنا بالوقوف بمكان الحادث ونزل منها 3 أشخاص لايعرفهم، وقاموا بنقل 2 جوال و2 كرتونة من الشنطة الخلفية للسيارة محل الحادث، وشاهد بها قطع أثرية وأنصرفوا بسيارتهم في أتجاه القاهرة، كما قام المسعف بتقديم 10 كورات يشتبه في أثريتها وعصا وقطع حجرية صغيره عثر عليها بالسيارة محل الحادث .

وفي وقت لاحق ورد بلاغ تليفوني من مديرة أمن بني سويف لأمن المنيا يفيد تقابل ضباط تأمين الطرق مع ” خليل ع خ ” 30 سنة ميكانيكي، وهشام ح ع، 28 سنة موظف بمستشفي نقادة، وسمير ص ع، 24 سنة عاطل، أثناء إستقلالهم سيارة رقم ( 48111 ملاكي قنا – نيسان ) وأبلغوا بأنه حال سيرهم في أتجاه القاهرة شاهدوا إنقلاب السيارة المذكورة، وبها مصابين ويتساقط منها قطع أثرية، فقاموا بالتحفظ عليها و 2 كرتونة و2 جوال تحوى ذات القطع وقدموها لضباط تأمين الطرق لإتخاذ اللازم، وهي عبارة عن كورات حجرية وصلبان خشبية وعصا برؤوس ذهبية ومباخر وأحجار أخرى يشتبه في أثريتها .

> وتم التحفظ على المضبوطات، وجاري تشكيل لجنة لفحصها وبيان أثريتها من عدمه، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.