السفير السعودي بالقاهرة يعزي الرئيس السيسي وشعب مصر فى حادث أتوبيس المعتمرين

أعرب السفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عن تعازيه الى الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حادث انقلاب الأتوبيس الناقل للمعتمرين المصريين الذى وقع بالمملكة صباح اليوم وأسفر عن وفاة 19 وإصابة 25 معتمرا مصريا.

كما أعرب السفير قطان ، فى تصريح خاص للتليفزيون المصري مساء اليوم السبت ، عن تعازيه للشعب المصري بشكل عام وأسر المتوفين بشكل خاص ، واصفا الحادث بالمصاب الجلل ، وقال “الحادث مصاب جلل ولكننا نؤمن بالقدر”.

وأضاف ” إننا نسأل الله العلي القدير أن يحتسب المتوفين شهداء عند ربهم وأن يشفي كل مصاب” ، مشيرا الى السلطات السعودية تقدم تسهيلات لمنح التأشيرات لأهالي المصابين للسفر إلى السعودية بداية من صباح غد الأحد.

أ ش أ