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السفير السعودي بالقاهرة يعزي الرئيس السيسي وشعب مصر فى حادث أتوبيس المعتمرين

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السفير السعودي بالقاهرة يعزي الرئيس السيسي وشعب مصر فى حادث أتوبيس المعتمرين السفير السعودي بالقاهرة يعزي الرئيس السيسي وشعب مصر فى حادث أتوبيس المعتمرين

السفير أحمد القطان

أعرب السفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين فى ومندوب المملكة العربية الدائم لدى جامعة الدول العربية عن تعازيه الى الرئيس عبد الفتاح فى حادث انقلاب الأتوبيس الناقل للمعتمرين المصريين الذى وقع بالمملكة صباح اليوم وأسفر عن وفاة 19 وإصابة 25 معتمرا مصريا.

كما أعرب السفير قطان ، فى تصريح خاص للتليفزيون المصري مساء اليوم السبت ، عن تعازيه للشعب المصري بشكل عام وأسر المتوفين بشكل خاص ، واصفا الحادث بالمصاب الجلل ، وقال “الحادث مصاب جلل ولكننا نؤمن بالقدر”.

وأضاف ” إننا نسأل الله العلي القدير أن يحتسب المتوفين شهداء عند ربهم وأن يشفي كل مصاب” ، مشيرا الى السلطات السعودية تقدم تسهيلات لمنح التأشيرات لأهالي المصابين للسفر إلى السعودية بداية من صباح غد الأحد.

أ ش أ

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