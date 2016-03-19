رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا : 67 مدنيًا قُتلوا منذ بدء الهدنة في سوريا

أكد الجنرال سيرجي كورالينكو رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن 67 مدنيا قُتلوا على أيدي مسلحين في مدينة حلب السورية منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار يوم 27 فبراير الماضي.

وقال كورالينكو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، اليوم السبت: “منذ 27 فبراير، قُتل 67 مدنيا وأصيب 65 في حلب، بينهم نساء وأطفال”، مضيفا: “في محافظة حمص، أطلق مقاتلو الجماعتين المسلحتين لواء الحق وأحرار الشام (اليوم) النيران مرتين على حواجز القوات الحكومية، ما أدى لمقتل جندي سوري”.

لكنه أوضح، في المقابل، أن نظام وقف إطلاق النار لايزال قائما بوجه عام في سوريا، وأنه لم تكن هناك انتهاكات للهدنة باستخدام الأسلحة الثقيلة في الـ24 ساعة الماضية، مضيفا أن الجماعات المسلحة تقصف مناطق مأهولة بالسكان، لكن الجيش السوري لا يفتح النيران في المقابل، على حد قوله.

أ ش أ