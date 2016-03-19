ماكليش يتحدث عن.. تقييم محمد إبراهيم وحمودي وثقته في كهربا وعقلية اللاعبين

قال أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك إنه يحتاج لمزيد من الوقت لتقييم باقي اللاعبين الذين لم يعتمد عليهم في المباريات التي قاد فيها الفريق الأبيض.

وتولى ماكليش مهمة تدريب الزمالك في أخر ثلاث مباريات نجح في الفوز فيهم جميعا أخرهم أمام يونيون دوالا في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف ماكليش في تصريحات تليفزيونية يوم السبت: "أعمل على إعادة ثقة اللاعبين في أنفسهم وأحتاج لوقت أكثر لرؤية اللاعبين وتقييمهم".

"ونجحت في تغيير عقلية لاعبي الزمالك".

وتابع "أحتاج للتعرف أكثر على محمد إبراهيم وأحمد حمودي لتقييمهم وأعلم مدى إمكانية أن يضيفوا للفريق".

"أما عن محمود كهربا فأنا أؤمن بقدراته جيدا وهو لاعب يبذل مجهودا كبيرا بدون كرة ولا يشعر به أحدا، هذا الأمر مهم بالنسبة لي".

"اتجه اللاعب نحوي ويشعر بثقتي فيه بعد أن دفعت به عقب العودة من الإصابة".

وأتم "سعيد بانضمام لاعبين كُثر للمنتخب المصري وسأعمل على زيادة عددهم في الفترة المقبلة.. هيكتور كوبر مدرب كبير ويعلم اختياراته جيدا".