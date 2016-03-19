المجلس البلدى بطرابلس الليبية يطالب بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة

طالب المجلس البلدى طرابلس بليبيا ، جميع الجهات المعنية بإخلاء العاصمة طرابلس من جميع المظاهر والتشكيلات المسلحة، وإسناد المهام الأمنية إلى الجهات القانونية المختصة لحفظ أمن المدينة وسكانها .

وأدان المجلس ، فى بيان على صفحته الرسمية اليوم السبت، واقعة الاشتباك المسلح اليوم فى طرابلس، ووصفها بالعمل الغير مسؤول ومجازفة خطيرة لمقدرات المدينة وسكانها، وأن من شأنها تقويض السلم الأهلى والأمن المجتمعى للعاصمة.

وكشف المجلس عن وجود خسائر مادية كبيرة جراء الاشتباكات، مبيناً أنه تم تسجيل إصابات من الطرفين دون وقوع خسائر فى الأرواح، مستنكراً ترويع الأهالى الآمنين وبث الرعب فى نفوسهم.

وحمل المجلس الجهة المسؤولة عن الاشتباكات كل التبعات والعواقب الناجمة عن هذا العمل، دون أن يحدد المجلس الجهة المسؤولة أو هوية الطرفين المتصارعين.

وكانت بعض شوارع العاصمة شهدت فجر اليوم اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بمناطق واقعة فى نطاق اختصاص بلدية طرابلس المركز.

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