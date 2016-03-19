توفيق يكشف لـ في الجول أسباب احتفاله أمام دوالا

كشف أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك عن أسباب احتفاله بهدفه في شباك يونيون دوالا الكاميروني اليوم السبت.

وسجل توفيق الهدف الثاني للزمالك، ليخلع قميصه ويلقيه أرضا وهو ما أثار غضب مرتضى منصور رئيس النادي في المدرجات.

وقال توفيق لـFilGoal.com عقب المباراة: "أولا، أريد أن أوضح أنني لم أقصد إهانة قميص الزمالك بأي طريقة".

وتابع "احترم الزمالك وجماهيره، ومن المستحيل أن أتعمد إلقاء القميص على الأرض".

توفيق أضاف "احتفالي كان بسبب مروري بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، ولذلك كنت سعيدا جدا عقب التسجيل واعتبرت ذلك إشارة من الله على نهاية الأزمة".

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا، عقب التغلب على يونيون دوالا 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.