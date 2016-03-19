أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

توفيق يكشف لـ في الجول أسباب احتفاله أمام دوالا

Google+ Print
توفيق يكشف لـ في الجول أسباب احتفاله أمام دوالا توفيق يكشف لـ في الجول أسباب احتفاله أمام دوالا

كشف أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك عن أسباب احتفاله بهدفه في شباك يونيون دوالا الكاميروني اليوم السبت.

وسجل توفيق الهدف الثاني للزمالك، ليخلع قميصه ويلقيه أرضا وهو ما أثار غضب مرتضى منصور رئيس النادي في المدرجات.

وقال توفيق لـFilGoal.com عقب المباراة: "أولا، أريد أن أوضح أنني لم أقصد إهانة قميص الزمالك بأي طريقة".

وتابع "احترم الزمالك وجماهيره، ومن المستحيل أن أتعمد إلقاء القميص على الأرض".

توفيق أضاف "احتفالي كان بسبب مروري بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، ولذلك كنت سعيدا جدا عقب التسجيل واعتبرت ذلك إشارة من الله على نهاية الأزمة".

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا، عقب التغلب على يونيون دوالا 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع