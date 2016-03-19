أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المتحدث باسم الخارجية: الحكومة الأمريكية تمول منظمات مخالفة للقانون

Google+ Print
المتحدث باسم الخارجية: الحكومة الأمريكية تمول منظمات مخالفة للقانون المتحدث باسم الخارجية: الحكومة الأمريكية تمول منظمات مخالفة للقانون
أعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن استيائه من التصريحات التى أدلى بها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى والتى أعرب فيها عن قلقه تجاه ما يحدث بمنظمات المجتمع المدنى فى .

وقال "أبو زيد"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "المحور"، :"دافع الضريبة الأمريكى والممول للمراكز والمنظمات غير الحقوقية التى تعمل بالمخالفة للقوانين عليه أن يسأل حكومته لماذا توظف الأموال والضرائب لتمويل تنظيمات ومكاتب تعمل فى الخارج وبالمخالفة لقوانين الدول الأخرى"، مستطرداً: "هناك ترويج لشائعات معينة وتشهير للأوضاع فى مصر، تتبناه أطراف ما تردد ما يردده الآخرون".

وأشار إلى أن هناك أطرافا عديدة تسعى لإعطاء صورة سلبية وغير حقيقة عن الأوضاع فى مصر، مطالباً الإعلام المصرى بإظهار الصورة الإيجابية فى المستوى الاقتصادى والمشروعات القومية وعوامل الاستقرار وقصص النجاح التى تتحقق فى مصر لأن هذا أكثر برهان ودليل على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح.


>-بعد تصريحات جون كيرى حول المجتمع المدنى.. رواد "تويتر" يعلنون الحرب على منظمات حقوق الإنسان بهاشتاج "افضح عملاء أمريكا".. ويشنون هجوماً عاصفاً ضد جمال عيد والبرادعى وأسماء محفوظ ودومة وماهر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر