المتحدث باسم الخارجية: الحكومة الأمريكية تمول منظمات مخالفة للقانون

أعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن استيائه من التصريحات التى أدلى بها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى والتى أعرب فيها عن قلقه تجاه ما يحدث بمنظمات المجتمع المدنى فى مصر

وقال "أبو زيد"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "المحور"، :"دافع الضريبة الأمريكى والممول للمراكز والمنظمات غير الحقوقية التى تعمل بالمخالفة للقوانين عليه أن يسأل حكومته لماذا توظف الأموال والضرائب لتمويل تنظيمات ومكاتب تعمل فى الخارج وبالمخالفة لقوانين الدول الأخرى"، مستطرداً: "هناك ترويج لشائعات معينة وتشهير للأوضاع فى مصر، تتبناه أطراف ما تردد ما يردده الآخرون".

وأشار إلى أن هناك أطرافا عديدة تسعى لإعطاء صورة سلبية وغير حقيقة عن الأوضاع فى مصر، مطالباً الإعلام المصرى بإظهار الصورة الإيجابية فى المستوى الاقتصادى والمشروعات القومية وعوامل الاستقرار وقصص النجاح التى تتحقق فى مصر لأن هذا أكثر برهان ودليل على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح.

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