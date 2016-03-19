متزوديهاش.. الربو والحساسية أهم أضرار صبغات الشعر

كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، مؤخرا عن أن استخدام صبغات الشعر بشكل متكرر تتسبب فى مشاكل صحية خطيرة، وذلك لاحتوائها على مواد كيميائية تتسرب إلى داخل الجلد عن طريق فروة الرأس.

وأوضح الدكتور جيتا أوبروى - طبيب الأمراض الجلدية بأحد المستشفيات الهندية - أن صبغات الشعر فى بعض الأحيان تحتوى على مواد عديمة اللون مثل الأمينات العطرية والفينولات، وهذه المواد تحتوى على بيروكسيد الهيدروجين التى تعمل على تفتيح الشعر عن طريق تحطيم الميلانين فى الشعر، والميلانين هى الصّبغة التى تعطى الجلد البشرى والشّعر والعينين لونها.

وأضاف الدكتور جيتا أوبروى: "كما تحتوى بعض الصبغات أيضا على الزئبق أو الرصاص أو البارافينيل أنديمين، وهذه المواد الكيميائية خطيرة، وعندما تتسرب إلى داخل الجلد عن طريق فروة الرأس تسبب مضاعفات صحية خطيرة.

وأشار طبيب الأمراض الجلدية إلى أن المشاكل الناتجة عن استخدام الصبغات تتضمن تساقط الشعر، لأن صبغات التلوين تجعل الشعر ضعيفا وسهل التقصف ورقيقا ويتساقط بكميات كبيرة.

وتدخل الحساسية ضمن قائمة المشاكل الصحية لصبغات الشعر، حيث قال الدكتور جيتا أوبروى: أمراض الحساسية الشائعة الحدوث بسبب صبغات الشعر تشمل التهاب العيون والأذنين وفروة الرأس والوجه، وتتضمن أعراض التفاعلات الكيميائية لهذه الصبغات الطفح الجلدى والتورم والحرقة فى فروة الرأس، واحتمالية الإصابة بسرطان الجلد.

وأوضح التقرير أن صبغات الشعر تسبب كذلك الإصابة بالربو، لأنها تحوى (Persulphates) التى تعد من المواد الكيميائية المساعدة على تفتيح اللون، مشيرا إلى أن معظم صبغات الشعر التجارية تحوى فى 60% منها مادة "persulphates" التى يسبب الاستمرار فى استنشاقها الإصابة بالسعال وآلام الحلق.

ولفت التقرير إلى أن صبغات الشعر تؤدى للإصابة بسرطان الثدى، لأنها تحتوى على مادة Ppd's، الكيميائية التى لا تسبب فقط الحساسية، لكنها تؤدى أيضا لإحداث خلل فى الغدد الصماء، ما يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدى.

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