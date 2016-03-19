الليمون الحامض في أعمال التنظيف

يفيد الليمون الحامض في التدبير المنزلي، فهو:

1. يزيل آثار بقع التعرّق عن الملابس، من خلال نقع الأخيرة بمزيج مؤلف من الليمون الحامض والماء لحوالي نصف ساعة، من ثم دعكها بواسطة فرشاة أسنان قديمة، فغسلها بالطريقة الاعتيادية.

2. ينزع الليمون الحامض رائحة السمك عن اليدين، بعد فركهما بعصيره لمرّات، من ثم غسلهما بالماء البارد.

3. ينزع خدوش الخشب، من خلال خلط ملعقتين من زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض، ثمّ غمس جزء من قطعة القماش في هذا الخليط، قبل مسح مكان الخدش.

4. ينظّف الحوض ويمنحه رائحة منعشةً، من خلال وضع قشر الليمون الحامض في وعاء، وسكب بعض الماء الدافئ عليه، من ثم فرك الصنبور به.