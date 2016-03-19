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عادل إمام: أهلاويتى من عند ربنا.. والكرة فى مصرالآن تشبه المسرح بلا جمهور

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عادل إمام: أهلاويتى من عند ربنا.. والكرة فى مصرالآن تشبه المسرح بلا جمهور عادل إمام: أهلاويتى من عند ربنا.. والكرة فى مصرالآن تشبه المسرح بلا جمهور
كشف زعيم الكوميديا الفنان عادل إمام، أنه كان فى صغره مشجعاً لنادى الزمالك قبل أن يتحول لتشجيع الفريق الأهلى، موضحاً: "بعد مشاهدتى لمباراة القمة وفوز الأهلى وجدت الجميع والدنيا حمراء، وفور وصولى للبيت رأيت رامى ابنى وهو فى عمر العامين يهتف أهلى أهلى.. وكذلك المنزل بأكلمه فقلت دى حاجة بتاعت ربنا وقررت التغيير.. لكننى أحب الزمالك وجميع اللاعبين أصدقائى".

وأكد "الزعيم" فى حواره ببرنامج "Yes I Am Famous" مع الإعلامية منى الشرقاوى، أنه متابع جيد للدورى الإنجليزى والإسبانى، وأن الجماهير هم الضلع الأقوى فى المنظومة الكروية، قائلاً: "اللى موقف الكرة فى الجمهور.. وهو من بيده عودة الكرة مرة أخرى وهذا هو الحل كى يتمتع الجمهور واللاعبون.. المشهد أشبه بالمسرح من غير جمهور.. وهناك ضلع ناقص تماما فى المنظومة الكروية وهو الجمهور".

- وحيد حامد يحكى كيف تمرد عادل إمام على الكوميديا منذ "أحلام الفتى الطائر"
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