صديق أحد شهداء العريش: "النقيب محمود منير كان زى النسمة"

أعرب سيد سلام صديق الشهيد النقيب محمود منير أحد شهداء كمين الصفا بالعريش، عن حزنه الشديد لفقدان صديقه، مؤكدًا أنه الشهيد كان شديد الأدب والأخلاق، مضيفًا: "كان زى النسمة".

وقال "سلام" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "المحور"، إن الشهيد لم يكمل الـ 30 عامًا ومتزوج، ولديه طفل يبلغ عامًا من العمر، مضيفًا:"ربنا ينتقم من الإرهابيين القتلة المجرمين ويحرق قلبهم على أغلى ما لديهم زى ما حرقوا قلب أمه وأبوه وأهله وأخواته وابنه الذى لم ينطق كلمة بابا بعد، رجل فى قمة الأدب والأخلاق وكل اللى يعرفوا فى قمة الحزن والأسى".

وأشار إلى أن أهله علموا بخبر استشهاده من القنوات التليفزيونية، مستطردًا: "ربنا يرحمه ويجعله فى الجنه مع الشهداء والأبرار وينتقم من الإرهابيين جميعًا".

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