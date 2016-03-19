في_إفريقيا بالفيديو - الزمالك إلى دور الـ16 في دوري الأبطال.. وماكليش يكتب تاريخا جديدا

عبر الزمالك إلى دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بالفوز على يونيون دوالا في مباراة إياب دور الـ32 بهدفين نظيفين باستاد بتروسبورت يوم السبت.

وفاز الزمالك لأول مرة على فريق كاميروني ذهابا وإيابا وذلك في وجود المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش.

وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب 1-0 بهدف محمد كوفي في الكاميرون.

وسجل محمود كهربا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 26 وضاعف البديل أحمد توفيق النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 89.

شيكابالا

كان محمود عبد الرازق "شيكابالا نجم الشوط الأول للزمالك وصنع أكثر من فرصة خطيرة لزملائه بخلاف الهدف الذي صنعه لكهربا.

كانت أول الفرص الخطيرة للزمالك في الدقيقة 10 بعد تمرير كرة إلى مايوكا حولها الزامبي عرضية إلى كهربا سدد بيساره ضعيفة.

لكن شيكابالا استمر في توزيع هداياه واستغل كهربا بينية شيكابالا ليسدد بيساره في الشباك أول أهدافه الإفريقية.

وبعد الهدف حول شيكابالا عرضية بالكعب إلى إيمانويل مايوكا الذي سددها بيساره لكن حارس دوالا كان لها بالمرصاد.