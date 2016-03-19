أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور.. النجم العالمي داني جلوفر يصل القاهرة للمشاركة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

Google+ Print
النجم العالمي داني جلوفر (أرشيفية)

النجم العالمي داني جلوفر (أرشيفية)

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، النجم العالمي داني جلوفر قادما من بلغاريا عبر تركيا في زيارة لمصر، ليتوجه الى مدينة الأقصر للمشاركة في الدورة الخامسة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وذلك عقب تكريمه في دورة سابقة للمهرجان.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إن النجم العالمي وصل المطار علي الطائرة التركية القادمة من اسطنبول ومعه زوجته، قام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الدولي برئاسة الدكتور طارق اسماعيل وسهرت حسين بانهاء اجراءات وصوله تحت إشراف حمدي عبد العزيز الشيخ مدير العلاقات العامة بمطار القاهرة ، انتظر النجم العالمي وزوجته باستراحة الخدمة المميزة حتي موعد اقلاع الطائرة المصرية المتجهة الي الأقصر رحلة رقم ٦٠ حيث قام عبد الرحيم عبد العظيم من مكتب الخارجية ونسرين عثمان والسيد طارق من مكتب تنشيط السياحة بانهاء اجراءات سفر وزوجته الي الأقصر ، وأبدي جلوفر اعجابه من الاستقبال الذي حظي به بمطار القاهرة الدولي.

وكان النجم العالمي قد قطع تصوير فيلمه الجديد الذي بدأه في دولة بلغاريا، لحضور المهرجان ليتولى رئاسة لجنة تحكيم افلام الحريات “الحسيني أبو ضيف” مع الناقد “اوليفيه بادليه ” من فرنسا والمخرج عهد كامل من والمخرج أحمد ماهر من والكاتبة الشابة ابتهال الشايب من مصر ، ومن المقرر أن يعقد النجم الأمريكي ندوة صباح الأحد.

النجم العالمي داني جلوفر يصل القاهرة

النجم العالمي داني جلوفر يصل القاهرة

النجم العالمي داني جلوفر يصل القاهرة

النجم العالمي داني جلوفر يصل القاهرة

النجم العالمي داني جلوفر يصل القاهرة

النجم العالمي داني جلوفر يصل القاهرة

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر