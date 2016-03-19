صور.. النجم العالمي داني جلوفر يصل القاهرة للمشاركة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، النجم العالمي داني جلوفر قادما من بلغاريا عبر تركيا في زيارة لمصر، ليتوجه الى مدينة الأقصر للمشاركة في الدورة الخامسة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وذلك عقب تكريمه في دورة سابقة للمهرجان.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إن النجم العالمي وصل المطار علي الطائرة التركية القادمة من اسطنبول ومعه زوجته، قام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الدولي برئاسة الدكتور طارق اسماعيل وسهرت حسين بانهاء اجراءات وصوله تحت إشراف حمدي عبد العزيز الشيخ مدير العلاقات العامة بمطار القاهرة ، انتظر النجم العالمي وزوجته باستراحة الخدمة المميزة حتي موعد اقلاع الطائرة المصرية المتجهة الي الأقصر رحلة رقم ٦٠ حيث قام عبد الرحيم عبد العظيم من مكتب الخارجية ونسرين عثمان والسيد طارق من مكتب تنشيط السياحة بانهاء اجراءات سفر وزوجته الي الأقصر ، وأبدي جلوفر اعجابه من الاستقبال الذي حظي به بمطار القاهرة الدولي.

وكان النجم العالمي قد قطع تصوير فيلمه الجديد الذي بدأه في دولة بلغاريا، لحضور المهرجان ليتولى رئاسة لجنة تحكيم افلام الحريات “الحسيني أبو ضيف” مع الناقد “اوليفيه بادليه ” من فرنسا والمخرج عهد كامل من السعودية والمخرج أحمد ماهر من مصر والكاتبة الشابة ابتهال الشايب من مصر ، ومن المقرر أن يعقد النجم الأمريكي ندوة صباح الأحد.