أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الصور.. الإمارات تشارك في #ساعة_الارض

Google+ Print

شاركت الدولة اليوم "السبت" في "ساعة الأرض" إحدى أكبر المبادرات البيئية العالمية، عبر إطفاء الأنوار لمدة ساعة كاملة، للتعبير عن ضرورة ترشيد إستهلاك الكهرباء وأهمية تعزيز سلوك الاستهلاك كنمط حياة يومي.

وأطفأت معظم المؤسسات والمعالم السياحية البارزة عديدة في الدولة أنوارها من الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف مساءً، بهدف نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية ترشيد إستهلاك الكهرباء وتقليص نسبة الهدر، ودعم الجهود العالمية الهادفة الى صون المواد الطبيعية وحماية البيئة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية