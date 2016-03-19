الصور.. الإمارات تشارك في #ساعة_الارض

شاركت الدولة اليوم "السبت" في "ساعة الأرض" إحدى أكبر المبادرات البيئية العالمية، عبر إطفاء الأنوار لمدة ساعة كاملة، للتعبير عن ضرورة ترشيد إستهلاك الكهرباء وأهمية تعزيز سلوك الاستهلاك كنمط حياة يومي.

وأطفأت معظم المؤسسات والمعالم السياحية البارزة عديدة في الدولة أنوارها من الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف مساءً، بهدف نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية ترشيد إستهلاك الكهرباء وتقليص نسبة الهدر، ودعم الجهود العالمية الهادفة الى صون المواد الطبيعية وحماية البيئة.