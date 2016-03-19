مدرب ريكرياتيفو: نحن نلعب والأهلي ينتصر

يعتقد جواو بول كوستا المدير الفني لفريق ريكرياتيفو الأنجولي أن خبرة الأهلي منحته الانتصار والتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع ريكرياتيفو في الذهاب بأنجولا، قبل أن يفوز بثنائية نظيفة في الإياب يوم السبت بالاسكندرية.

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وقال كوستا في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "المباراة كانت متوازنة، لكن الأهلي سجل الهدفين من أخطاء دفاعية".

وأضاف "حاولنا بعد الهدف الاول تسجيل التعادل لكن الأهلي لعب على الهجمة المرتدة وسجل هدفه الثاني".

وعبر كوستا عن سعادته بأداء لاعبيه رغم عدم التأهل.

وأتم "الأهلي تأهل بفضل الخبرة التي يمتلكها الفريق، فريكرياتيفو صنع فرصا كثيرة في الذهاب والإياب، لكن الأهلي نجح في تسجيل الأهداف".