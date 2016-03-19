بالصور: جينيفر لوبيز تعرض القصر الذي جمعها بـ مارك انتوني للبيع

عرضت النجمة العالمية جينيفر لوبيز Jennifer Lopez القصر، الذي عاشت فيه مع طليقها المغني مارك انتوني Marc Anthony لسنوات، للبيع.

وتوجد داخل القصر سينما كبيرة والعديد من المرافق التي لا توجد إلا في مساكن الملوك والأمراء، علماً بأنّ سعر العقار الواقع في ولاية كاليفورنيا، غرب أمريكا، يبلغ 12 مليون دولار أمريكي.

واشترت لوبيز هذا القصر في عام 2010 بـ 8.2 ملايين دولار، علماً بأنّ مساحته الإجمالية تبلغ 1600 متر مربع، ويتكوّن من 9 غرف نوم و13 حماماً.

ويحتوي المنزل أيضاً على ستوديو للتصوير والتسجيل، وقاعة سينما خاصة، بالإضافة إلى ستوديو آخر للرقص، وقاعة للتدليك، وغرفة لتغيير الملابس.

كما يوجد داخله مرأبٌ مغلق يكفي لـ 8 سيارات، وفي الهواء الطلق موقفٌ يستوعب 20 سيارة.

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