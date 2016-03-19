هل قصد قاسم ملحو إهانة قصي خولي علناً؟

أثار التعليق الذي نشره الفنان السوري قاسم ملحو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أكثر من إشارة استفهام حول تقصّده الإساءة إلى الفنان قصي خولي، إذ كتب ملحو: " في ممثلين عنا اذا شفتن ع شي قناة بتحس انك بحاجة كبيرة عشان تغمض عينيك وتسد ادنيك كمان .. اي نعم".

وتناقلت الكثير من الصفحات هذا الكلام على أنه إشارة إلى ظهور قصي في ببرنامج هيدا حكي على قناة Mtv اللبنانية، في وقت تزامن نشر البوست مع ظهور قصي على القناة.

الانتشار الكبير لكلام ملحو استدعى منه رداً فورياً، فكتب على صفحته على " فيس بوك ": " البوست الماضي قصدت به مستوى التمثيل عند البعض وبحب قول الى كل حدا عم يجرب يصطاد بالماء العكر انا ما شفت الحلقة من برنامج هيدا حكي وعلاقتي بالنجم قصي خولي مليانة حب واحترام ، قرارا مشاعريا غير قابل للطعن بطريقة الغدر ".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي