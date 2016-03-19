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وزير خارجية سلطنة عمان: ليبيا قادرة على تجاوز كل المحن

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وزير خارجية سلطنة عمان: ليبيا قادرة على تجاوز كل المحن وزير خارجية سلطنة عمان: ليبيا قادرة على تجاوز كل المحن
أكد وزير خارجية سلطنة عمان يوسف العلى بن العبد الله أن ليبيا قادرة على تجاوز كل المحن، مشددا على أن بلاده ستكون عونا لها للوصول لأهدافها المرجوة.

ودعا الوزير العبد الله - فى كلمة خلال افتتاحية جلسة الحوار لأعضاء الهيئة التأسيسية الليبية بمدينة صلالة بسلطنة عمان، نشرت هنا اليوم - إلى ضرورة تفضيل المصلحة العليا، وهى مصلحة البلاد، على المصالح الشخصية، مؤكدا إمكانية إيجاد الأعذار بين الأطراف المختلفة.

ومن جانبه، ثمّن نائب الهيئة التأسيسية الجيلانى ارحومة كافة الجهود الدولية التى تسعى للمساهمة فى استكمال مشروع الدستور، لافتا إلى وجود بعض العراقيل التى سيتم التوصل بشأنها إلى حلول مرضية لكافة الأطراف المختلفة.
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