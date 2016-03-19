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وفاة شقيق الفنان صلاح عبد الله

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السبت 19-03-2016 17:11

توفي منذ قليل محمود عبد الله، شقيق الفنان صلاح عبد الله، بعد صراع مع المرض، إذ غادر دنيانا بعد صراع مع المرض في المستشفى. وستقام صلاة الجنازة اليوم في مسجد مصطفى محمود.

وكان صلاح عبد الله قد طلب من جمهوره الدعاء لشقيقه؛ وذلك على حسابه الشخصي في "فيس بوك" قائلاً: "أسألكم الدعاء بالشفاء لكل مريض، أخويا اللي أصغر مني في العناية المركزة بعد جراحة دقيقة، وأخويا اللي أكبر منى هيعمل قلب مفتوح الأسبوع القادم بإذن الله".

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