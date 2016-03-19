في عيد الملكة إليزابيث الـ 90.. ماذا كشف الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون؟

يصادف في 21 نيسان/أبريل عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية، وهي صاحبة أطول فترة حكم في العالم. إليزابيث ستتمّ عامها الـ 90 الشهر المقبل، إلا أنّ استعدادات الاحتفال بهذه المناسبة بدأت ضمن العائلة الملكية.

وفي فيلم وثائقي جديد يكرّم الملكة،أطلّت الدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton، زوجة الأمير ويليام William، وتحدّثت عن علاقة طفليها الأمير جورج والأميرة شارلوت بـ إليزابيث، كما أفصحت عن بعض أسرار قصر باكينغهام الملكي.

وأعلنت ميدلتون أنّ الملكة شعرت بسعادة غامرة عندما ولدت شارلوت في مايو الماضي، مشيرة إلى أنها تخبّئ الهدايا لها ولشقيقها البالغ من العمر عامين ونصف، في كلّ زيارة تقوم بها العائلة للقصر، ما يعكس حبها الكبير للعائلة.

وفي الوئائقي الذي سيُعرض في 27 مارس على ITV، كشفت الدوقة أن طفلها البكر الأمير جورج ينادي الأميرة بـ Gan-Gan.

وبدوره، قال الأمير William إن الملكة إليزابيث الثانية لطالما دعمته وساندته لشقّ طريقه بنفسه، إذ إنه أول وريث يعمل في المجتمع المدني، موجّهاً لها الشكر على كلّ ما قدّمته له ولعائلته طوال السنوات الماضية.

كيت ميدلتون مع الأميرين وليام وهاري في يوم الكومنولث