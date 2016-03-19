حقيقة إطلاق إلهام شاهين قناة "الروضة" الدينية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة منسوبة إلى صفحة على "فيس بوك"، تحمل اسم الفنانة إلهام شاهين، تعلن فيها نيّتها إطلاق قناة دينية قائلة: "قناتي الدينية اسمها الروضة سيتم إنطلاقها بعد أسبوع من مدينة الإنتاج الإعلامي لأعلم الناس الدين الصحيح مش دين الإخوان".

وفي اتصال لـ "سيدتي نت" بالفنانة إلهام شاهين، نفت النجمة المصرية تماماً علاقتها بما كتب على الصفحة المنسوبة إليها، قائلة إنها لا تفكّر قطّ في إطلاق قناة دينية؛ فالدين له أهله المتخصّصون فيه.

وأشارت إلهام إلى أنها لا تتعامل أصلاً مع أيّ من مواقع التواصل الاجتماعي لكي تكتب ما نسب إليها في التدوينة.

على الجانب الآخر، تواصل إلهام شاهين تصوير شخصيتها في الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية"مع المخرج مجدي أبو عميرة.

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