أركان بيتككايا يكذّب نورغول يشلشاي: حافظنا على شرفها ولكن...

زوبعة الإتهامات المتبادلة والتصريحات الصادمة التي انطلقت بداية من الممثل التركي أركان بيتككايا بطل مسلسل "حطام" المعروف عربياً باسم "عشق ودموع"، وأصابت الممثلة التركية نورغول يشلشاي شريكته ببطولة المسلسل (حطام) مستمرة.

فبعد أن ردت نورغول بتصريحات صادمة أظهرت أركان بصورة الرجل الذي يتعالى على المرأة، ولا يعترف بنديتها له كرجل تركي تقليدي، لم يسكت أركان فردّ عليها مكذباً إياها بتصريحات حادة ومثيرة غير دبلوماسية وتعبر عن حجم الحرب الباردة التي كانت تدور بينهما سراً خلف الكاميرا والكواليس فماذا قال أركان بيتككايا ليصحح صورته التي اهتزت أمام معجباته؟



حوار نورغول يشلشاي مليء بالكذب والإفتراءات ضدي

فقد كتب أركان عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب "أنا مضطر للرد على نورغول يشلشاي بعد قراءتي لحوارها الذي كل كلمة فيه مخطط لها ومدروس بإمعان، أرادت نورغول منه أن تضرب على وتر المواطن التركي التقليدي الحساس ، وهذا الحوار مليء بالكذب والإفتراءات ضدي، فأنا لم أمارس أو أستعرض أو أوظف رجولتي على أحد حتى اليوم، ولم أستغل رجولتي يوماً،لا لإنني أميز بجنس ذكر أو أنثى، وإنما لإيماني بشيء إسمه الإنسانية، وفي موقع التصوير لا يوجد شيء إسمه رجل أو إمرأة ،يوجد شيء واحد لكلاهما وهو ممثل".

نورغول يشلشاي طردت من (حطام) ولم تنسحب منه بإرادتها

وكشف بيتككايا حقيقة آخرى بقوله: "بالإضافة إلى كل هذا يجب أن يكون الإنسان إنساناً، وأن تكون شجاعة فتذكر ما حصل فعلاً، وأنها طردت من مسلسل (حطام) في الحلقة الـ (52) جراء عدم إنضباطها وسلوكياتها المشينة، وبعد طردها ذهبت لبعض الأشخاص المقربين من أجل أن يتوسطوا عندنا لعودتها وقالت لهم: أنا أعتذر، وأرغب بالإستمرار بهذا المسلسل، فليسامحني السيد أركان وشركة الإنتاج أنديمول لكن صعب أن يتم لها ما تريد، فهي أصبحت بغيضة ومثيرة للشفقة، وإذا اضطرني الأمر سأفصح عن إسم الصديق الذي اتصل بي من أجلها، وهو سيوضح لكم أكثر".



استغلت أنوثتها

وأضاف "في الأساس سيتحدث شهود عيان عايشوا الأحداث، والحقيقة ستظهر كوضوح النهار،و لأنني واثق من نفسي أنا مرتاح البال، لهذا أتمنى أن لا تصدروا حكمكم عليّ جراء تصريحات وكلام نورغول يشلشاي الكاذب والمخطط له ،فهي إنسانة سقطت في البحر والتفت على الثعبان، ثقوا تماماً بإنكم سترون الحقيقة."

نحن حافظنا على شرف نورغول

وتابع أركان بيتككايا تصحيح صورته وإيضاح موقفه قائلاً: "لأنها إمرأة ولديها إبن، أغمضنا أعيننا على سلوكياتها غير المسؤولة وغير الإخلاقية لمدة عام ونصف العام، ونأينا بأنفسنا ، لكن أنت يا نورغول في الآونة الأخيرة صرت تأتين إلى موقع التصوير وأنت ثملة، وتشتمين المخرج والعاملين في موقع التصوير، وتجعلين الكل ينتظرك،وبعدها تقولين: أنا إمرأة، سلوكياتك اللاإخلاقية لا تليق بأي إمرأة ولا تليق بأي إنسان عموماً.".

وتابع "هي إمرأة غير معروف ماذا تشرب، ما دام الأمر يتعلق بشرف المرأة، فنحن حافظنا على شرف تلك المرأة لمدة عام ونصف العام، ووقفنا خلفها، وبررنا سلوكها بحسن نية، وقلنا لأنفسنا أنه ربما نفسيتها متعبة، وحاولنا تقاسم ألمها ومعاناتها المفترضة معها، لكن هي إنسانة لم تفهم كل هذا، واعتقدت خطأ بأن عناقنا الإنساني لها يحمل بعدا جنسيا، وقامت بتأليف أخبار كاذبة وسخيفة غير لائقة وغير منطقية ".

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