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رجل يراقب زوجته التي تكون شديدة التعب والإرهاق في المساء فيجد المفاجئة

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رجل يراقب زوجته التي تكون شديدة التعب والإرهاق في المساء فيجد المفاجئة رجل يراقب زوجته التي تكون شديدة التعب والإرهاق في المساء فيجد المفاجئة

بعض الناس بل الكثير منهم يعتقدون أن الأقوى هم جنس الرجال والأضعف هن النساء ولكنهم يبنون هذا الإعتقاد لأنهم قد يرون أن الرجل عو الذي يحمل الأوزان الاثقل أو يحمل طفله على زراعيه ولكن متى يحدث هذا وكم مره يتكرر في الأسبوع قد يحدث مرة واحدة اسبوعيا عند خروجهم في نزهه أو تسوق وقد لا يحدث لعدة اسابيع ولكن ماذا تحمل الزوجه طوال الأسبوع .
وقد وضح تحقيق على أرض الواقع في طوكيو والذي ضم اكثر من 100 رجل وإمراه أن المرأه تستطيع أن تحمل اشياء تبلغ اكثر من7,2 كيلو جرام واتضح أن هذا حوالي ضعف ما يحمله الرجل طوال الأسبوع وقد ذكر 18% من النساء الموجودات أنهن يحملن حوالي 15 كيلو جرام يوميا واهتماما بهذا الموضوع .
ولكي نوضح مدى قدرة المراه على حمل اضعاف ما يحمله الرجل نذر هذه القصه واللتي تكون بطلتها هذه الزوجه واللتي تعيش في طوكيو مع زوجها وابنها فان زوجها كان يراقبها في سريه تامه من عربيته بالخارج فانظرو ماذا تفعل هذه الفتاه الشابه اللتي هي زوجه وام لطفل فان زوجها نفسه اصيب بالذهول عندما راى ما تفعله زوجته طوال اليوم من اعمال شاقه قد لا يستطيع هو عملها واحمال قد لا يحمله هو لكي تعتني ببيتها وبه وبابنها.
ولكن السؤال اللذي يوجه للرجل هل سالت نفسك ذات يوم ما اللذي فعلته زوجتك طوال اليوم وكيف تقضي يومها ؟فان هذا الرجل فوجئ عندما اتضح له ما تفعله زوجته منذ الصباح وحتى المساء ومانريد قوله ان لا تعتبر هذا حقا مكتسبا وان تحاول دائما اظهار الشكر والامتنان لما تفعله وعلم ان كلمة الشمر في معظم الاوقات قد تكون اكبر حافظ لما يفعله الاخر وتشجعه.

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