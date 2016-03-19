رئيس اتحاد كرة السلة : نافسنا إسرائيل فى استضافة مونديال الشباب 2017

قال الدكتور مجدي ابو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة المصري ، أن الرياضة المصرية ليست كرة قدم فقط وانما بها العاب اخرى كثيرة ، ونأمل فى تنظيم مشرف لكأس العالم للشباب لكرة السلة 2017.

وتابع ابوفريخة خلال لقائه مع الاعلامية لبنى عسل ببرنامج ” الحياة اليوم ” ، اتمنى من الدولة والاعلام الاهتمام بنجوم مصر فى كرة السلة ، مؤكدا أن مصر نافست اسرائيل ولاتفيا وايطاليا فى تنظيم مونديال الشباب لكرة السلة 2017.

واكد أبوفريخة أن الاتحاد الدولى لكرة السلة اشاد بالملف المصرى لتنظيم المونديال ، قائلا : ” اشكر وزير والشباب والرياضة على دعمه للملف المصرى فى تنظيم مونديال الشباب 2017″.

واشار أبوفريخة أن مونديال العالم للشباب فى كرة السلة سيقام فى مجمع صالات استاد القاهرة ، مؤكدا أن تنظيم مونديال الشباب فى السلة 2017 سيكون له اثر ايجابى كبير على السياحة.

واوضح أبوفريخة انه سيتم تنظيم جولات سياحية للفرق المشاركة بالمونديال ، موضحا أن الاتحاد الدولى يدفع 225 الف يورو للدولة المنظمة لمونديال العالم فى كرة السلة.

واكمل ابوفريخة التسويق لرياضة كرة السلة فى مصر ضعيف جدا ونعمل على تغيير اللوائح.