أعراض سكر الحمل.. أهمها زيادة عدد مرات التبول

سكر الحمل

>سكر الحمل يصيب نسبة من الحوامل، ويجب التنبه له مبكرا من خلال المتابعة المستمرة والمنتظمة لدى طبيب النساء والتوليد الخاص بالسيدة، فذكر أى أعراض - حتى وإن اعتقدت الحامل أنها طبيعة ولا مشكلة فيها – للطبيب المتابع قد يقى الحامل من مشكلات مرضية عديدة.

وأوضح الدكتور باسم عزت - استشارى أمراض النساء والتوليد - أن الأعراض التى تعانى منها السيدة المصابة بسكر الحمل ليست فريدة أو مميزة بشكل واضح، ما يجعل اختلاط الأمر عليها محتملا لأن هذه الأعراض قد تتشابه مع تغيرات وعلامات الحمل الطبيعية التى تحدث شهريا.

أعراض سكر الحمل

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>وأوضح استشارى النساء أن أبرز أعراض سكر الحمل الشائعة يتمثل فى زيادة عدد مرات التبول والشعور الدائم بالرغبة فى ذلك وبشكل ملحوظ، ورغم أن هذا عرض شائع لدى كل الحوامل، إلا أن ذكر التغيرات التى تطرأ على التبول وعدد مراته أمر مهم كى يعرفه طبيبك، الذى يفضل أن تطلبى منه على الدوام بأن يحدد لك مواعيد إجراء تحليل السكر صائم وفاطر وقياس نسبتهما فى أوقاتهما المحددة، كما يفضل أن تذكر كل حامل للطبيب معاناتها من الزيادة السريعة فى الوزن، أو إصابتها بالسكر فى حمل سابق، أو أنها حملت فى عمر متقدم، وذلك ليتمكن الطبيب من متابعة نسب السكر لديها على الدوام وبشكل دقيق.

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