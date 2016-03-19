محافظ السويس يتفقد مدن الإسكان الاجتماعى للوقوف على الأعمال النهائية للمرافق

قام اللواء أحمد حلمى الهياتمى، محافظ السويس، بجولة لمشروع الإسكان الاجتماعى بالسويس اليوم السبت، للوقوف على الأعمال النهائية للمرافق بدأها بمدينة الملك عبد الله بعد توصيل التيار الكهرباء للوحدات السكنية والتأكيد على سرعة الانتهاء من توصيل المياه للوحدات السكنية بالتنسيق مع إدارة المياه بأشغال بور توفيق خلال أسبوعين والتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لتوصيل خطوط التليفونات، وبعدها البدء فى أعمال الرصف الطرق الداخلية وعمل مسطحات خضراء ومداخل المدينة استعدادًا لبدء تسليم الوحدات السكنية بمدينة الملك عبد الله لمستحقيها من أبناء السويس.

وأكد المحافظ مسئولى الإسكان التنسيق مع حى عتاقة لاستكمال باقى المرافق أيضًا بمدينة المستشار عدلى منصور بعد أن تم الانتهاء من توصيل المياه بالمدينة.

كما تفقد المحافظ مدينة الشيخ خليفة بن زايد بمنطقة الصفا لمتابعة الاعمال وتنسيق مدخل المدينة والتأكيد على أهمية الاستفادة من وجود خطين لإنتاج الخبز البلدى لخدمة المدينة، كذلك التأكيد على استكمال الأعمال بمسجد المدينة وعمل مناطق خدمات للمواطنين ومسطحات خضراء.

يذكر أن مشروع الإسكان الاجتماعى بالسويس يحتوى على عدد 6144 وحدة سكنية بحى عتاقة مقسمة إلى 3000 وحدة بمدينة الملك عبد الله و1128 وحدة بمدينة المستشار عدلى منصور و2016 وحدة سكنية بمدينة الشيخ خليفة بن زايد بمنطقة الصفا.

رافق المحافظ كل من غريب جودة رئيس حى عتاقة ومنى رشوان مدير عام الاسكان ومهندس استشارى حسن كامل والمهندس حسن زغرب مير عام الصيانة بشركة الكهرباء ومقاولى المشروع ومهندسى مديرية الإسكان والشركات المنفذة للمشروع.



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