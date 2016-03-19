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بالصور.. نقابة المهندسين بالسويس تختتم دورة كرة القدم الثالثة

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بالصور.. نقابة المهندسين بالسويس تختتم دورة كرة القدم الثالثة بالصور.. نقابة المهندسين بالسويس تختتم دورة كرة القدم الثالثة
اختتمت نقابة المهندسين بالسويس مساء اليوم السبت نهائى الدورى الثالث لكرة القدم والتى أقيمت بملاعب كنارى بارك بمنطقة بورتوفيق وبحضور المهندس حسن عبدالعليم نقيب مهندسى السويس، أعضاء مجلس النقاب.

وأقيمت المباراة النهايئة بين فريقى "رمضان السكرى ونجوم عتاقة، حيث فاز فريق نجوم عتاقة بسته أهداف مقابل أربعة أهداف".

وفى حفل الختام تم تكريم المركز الثالتة الأولى هى نجوم عتاقة الذى حصل على درع البطولة والمركز الاول ورمضان السكرى حصل على المركز الثانى وكهرباء المعمل حصل على المركز الثالث والتقط الفريق مع مجلس نقابة المهندسين بالسويس.

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