محافظ المنوفية: حل 4 جمعيات أهلية بمركزى الشهداء والسادات

وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على حل وتصفية 4 جمعيات أهلية وهى الجمعية الخيرية بالطرانة بمركز السادات، وجمعيات الخدمات العامة بكفر الشبع - الرحمة بزاوية الناعورة - تنمية المجتمع بساحل الجوابر بمركز الشهداء.

جاء ذلك بناء على مذكرة مديرية الشئون الاجتماعية التى أفادت بأن هذه الجمعيات لم تقم بالأغراض التى انشئت من أجلها ولم تقم بإعداد ميزانية سنوية وعدم تدوين حساباتها فى دفاتر توضح تفاصيل المصروفات والايرادات، وعدم قيامهم بدعوة الجمعية العمومية، حيث تم مخاطبة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ووافق على حلها طبقا للقانون .

كما وافق على عزل مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن بقرية صفط جدام التابعة لمركز تلا وتعيين عبد القادر عبد الغنى عمار الرئيس السابق لمجلس الإدارة مفوضا لاتخاذ إجراءات انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارة جديد خلال شهرين، وذلك بناء على مذكرة مديرية الشئون الاجتماعية التى تفيد بتقديم أعضاء مجلس الإدارة بالكامل استقالتهم لعدم تفرغهم للجمعية .

وأكد الدكتور هشام عبد الباسط على أن الجمعيات الأهلية من أهم ركائز الدولة فى تحقيق التنمية لما لها من قدرة على التواصل مع مختلف فئات المجتمع لذا يجب أن تكون مفعلة وتقوم بالدور المنوط بها للنهوض بالمجتمع.