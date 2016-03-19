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النني: سنحارب حتى نهاية الموسم

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النني: سنحارب حتى نهاية الموسم النني: سنحارب حتى نهاية الموسم

أكد محمد النني لاعب وسط أرسنال أن فريقه سيحارب على فرصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

وشارك النني في انتصار أرسنال على إيفرتون 2-0 يوم السبت ضمن الجولة من الدوري الإنجليزي.

بالفيديو – شوط طيب وتمريرات مميزة في ملخص لمسات النني أمام إيفرتون

وقال النني في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على تويتر عقب اللقاء: "أشكر الله على هذا الفوز الهام أمام خصم صعب".

ويحتل المدفعجية المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر ليستر سيتي، علما بأن أرسنال لعب مباراة أقل.

وأضاف لاعب المقاولون العرب السابق "سنحارب حتى نهاية الموسم على اللقب، أحسنتم يا رفاق".

بالفيديو – شوط طيب وتمريرات مميزة في ملخص لمسات النني أمام إيفرتون

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فيديو اليوم السابع

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