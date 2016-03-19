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تشكيل روما - صلاح أساسيا أمام إنتر

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تشكيل روما - صلاح أساسيا أمام إنتر تشكيل روما - صلاح أساسيا أمام إنتر

يلعب محمد صلاح جناح روما بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد إنتر بالدوري الإيطالي يوم السبت.

ويحل إنتر ضيفا على روما ضمن الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

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ويلعب صلاح في الخط الأمامي مع ستيفان الشعراوي ودييجو بيروتي.

ويتواجد الثلاثي ميراليم بيانيتش ورادجا ناينجولان وسيدو كيتا في وسط ملعب الجيلاروسي.

بينما يلعب الرباعي أليساندرو فلورينزي وكوستاس مانولاس وأنتوني روديجر ولوكاس دين في الخط الخلفي أمام الحارس فويتشيتش تشيزني.

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