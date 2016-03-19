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موسكو: مقتل وإصابة 132 شخصا جراء قصف المسلحين لحلب منذ 27 فبراير الماضى

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موسكو: مقتل وإصابة 132 شخصا جراء قصف المسلحين لحلب منذ 27 فبراير الماضى موسكو: مقتل وإصابة 132 شخصا جراء قصف المسلحين لحلب منذ 27 فبراير الماضى
أكد سيرجى كورولينكو مدير المركز الروسى بقاعدة "حميميم" للمصالحة بين الأطراف المتنازعة باللاذقية فى سوريا أن أكثر من 67 شخصا لقوا مصرعهم وجرح 65 آخرون بينهم نساء وأطفال، نتيجة قصف المسلحين لمدينة حلب منذ الـ27 من فبراير الماضي.

وقال كورولينكو ، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم السبت، إن المركز الروسى يعمل على مدار 24 ساعة فى اليوم من أجل ضبط اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا ، مشيرا إلى أن الطرفين ملتزمان بالاتفاق على الأغلب، مضيفا أنه لم يتم رصد أى انتهاك صارخ للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابع كورولينكو "إن المركز الروسى شهد، خلال الأيام الماضية، عقد المصالحة مع شيوخ القرى فى محافظة دمشق" .. مؤكدا استمرار المحادثات مع ممثلى ثلاث قرى فى محافظتى إدلب وحمص، وكذلك مع بعض المجموعات المسلحة للانضمام إلى وثيقة وقف الأعمال القتالية والمصالحة، والعودة لممارسة أنشطتهم المدنية.
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