أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر دوري أبطال أفريقيا - الزمالك (1)-(0) يونيون دوالا.. كهربا يسجل الأول

Google+ Print
مباشر دوري أبطال أفريقيا - الزمالك (1)-(0) يونيون دوالا.. كهربا يسجل الأول مباشر دوري أبطال أفريقيا - الزمالك (1)-(0) يونيون دوالا.. كهربا يسجل الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الزمالك ويونيون دوالا الكاميروني في لقاء العودة من دور الـ32 من كأس الموسم الحالي.

لمعرفة تشكيل وتبديل المباراة وأحداها أول بأول من هنا

------------------------------------------------

استراحة

ق29: شيكا يمرر بالكعب داخل منطقة الجزاء، سددها مايوكا بيسراه لكن ضعيفة في يد الحارس.

ق27: تمريرة رائعة من شيكا اخترقت دفاع فريق دوالا، تسلمها كهربا وسددها مباشرة في الشباك.

كهربا جوووول

ق20: تمريرة سحرية من حفني في اتجاه كهربا المنفرد لكن خرج الحارس من مرماه وأخرج الكرة قبل أن يصل لها لاعب الزمالك الأخير.

- سيطرة من الزمالك خلال الربع ساعة الأولى والاعتماد على العرضيات من الجهة اليسرى لكن دون خطورة حقيقية

ق11: عرضية من مايوكا سددها كهربا بشكل غريب ضعيفة وصلت ضعيفة ليد الحارس.

أحداث اللقاء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر