مباشر دوري أبطال أفريقيا - الزمالك (1)-(0) يونيون دوالا.. كهربا يسجل الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الزمالك ويونيون دوالا الكاميروني في لقاء العودة من دور الـ32 من كأس مصر الموسم الحالي.

لمعرفة تشكيل وتبديل المباراة وأحداها أول بأول من هنا

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استراحة

ق29: شيكا يمرر بالكعب داخل منطقة الجزاء، سددها مايوكا بيسراه لكن ضعيفة في يد الحارس.

ق27: تمريرة رائعة من شيكا اخترقت دفاع فريق دوالا، تسلمها كهربا وسددها مباشرة في الشباك.

كهربا جوووول

ق20: تمريرة سحرية من حفني في اتجاه كهربا المنفرد لكن خرج الحارس من مرماه وأخرج الكرة قبل أن يصل لها لاعب الزمالك الأخير.

- سيطرة من الزمالك خلال الربع ساعة الأولى والاعتماد على العرضيات من الجهة اليسرى لكن دون خطورة حقيقية

ق11: عرضية من مايوكا سددها كهربا بشكل غريب ضعيفة وصلت ضعيفة ليد الحارس.

أحداث اللقاء