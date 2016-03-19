مباشر دوري أبطال أفريقيا - الزمالك (1)-(0) يونيون دوالا.. كهربا يسجل الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الزمالك ويونيون دوالا الكاميروني في لقاء العودة من دور الـ32 من كأس مصر الموسم الحالي.
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استراحة
ق29: شيكا يمرر بالكعب داخل منطقة الجزاء، سددها مايوكا بيسراه لكن ضعيفة في يد الحارس.
ق27: تمريرة رائعة من شيكا اخترقت دفاع فريق دوالا، تسلمها كهربا وسددها مباشرة في الشباك.
كهربا جوووول
ق20: تمريرة سحرية من حفني في اتجاه كهربا المنفرد لكن خرج الحارس من مرماه وأخرج الكرة قبل أن يصل لها لاعب الزمالك الأخير.
- سيطرة من الزمالك خلال الربع ساعة الأولى والاعتماد على العرضيات من الجهة اليسرى لكن دون خطورة حقيقية
ق11: عرضية من مايوكا سددها كهربا بشكل غريب ضعيفة وصلت ضعيفة ليد الحارس.
أحداث اللقاء