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انفجار قذيقة هاون بالقرب من كمين للشرطة فى الشيخ زويد بسيناء (تحديث)

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انفجار قذيقة هاون بالقرب من كمين للشرطة فى الشيخ زويد بسيناء (تحديث) انفجار قذيقة هاون بالقرب من كمين للشرطة فى الشيخ زويد بسيناء (تحديث)
قال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إن انفجارا وقع منذ قليل جنوب مدينة الشيخ زويد فى شمال سيناء، نتيجة إطلاق العناصر الإرهابية قذيفة هاون على أحد الأكمنة التابعة لقوات الشرطة.

وأوضح المصدر أن الوضع فى سيناء آمن وتحت سيطرة من قوات الجيش والشرطة، ويتم تمشيط المنطقة المحيطة بالحادث، من خلال دوريات من وحدات تأمين شمال سيناء.

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