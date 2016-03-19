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سفير السعودية: خادم الحرمين أمر بعلاج المعتمرين المصريين مصابى الحافلة

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سفير السعودية: خادم الحرمين أمر بعلاج المعتمرين المصريين مصابى الحافلة سفير السعودية: خادم الحرمين أمر بعلاج المعتمرين المصريين مصابى الحافلة
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسى العربى أحمد بن عبد العزيز قطان أنه يجرى تنسيقا على أعلى مستوى مع وزارة الخارجية المصرية منذ حادث انقلاب الحافلة التى كانت تقل عددا من المعتمرين المصريين على طريق مكة المكرمة اليوم والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وقال السفير قطان ـ فى تصريح مساء اليوم ـ إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أعطى توجيهات سريعة بعلاج المصابين فى الحادث وتوفير أقصى سبل الرعاية لهم تحت رعايته الشخصية ، وتسهيل الزيارة أمام ذوى الضحايا.

وأضاف أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية المصرية بالاستعداد الكامل لمنح تأشيرات دخول لأهالى المصابين والمتوفين لدخول المملكة لمتابعة حالة ذويهم.

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