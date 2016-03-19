مفتى الجمهورية ينعى 19 معتمرا فى حادث انقلاب حافلة المدينة المنورة

نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ضحايا انقلاب حافلة الركاب بطريقة مكة - المدينة، ما أسفر عن وفاة 19 معتمرًا مصريًا وإصابة 25.

وتقدم مفتى الجمهورية بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يدخلهم الفردوس الأعلى ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وعلى الجانب الآخر هنأ مفتى الجمهورية - الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة وجنود جيشنا البواسل بمناسبة ذكرى تحرير طابا، موضحا أن تحرير طابا ما كان ليتم إلا ببذل الأرواح والجهد والمثابرة، حتى استطعنا تحرير آخر شبر محتل من أرض مصر.

وطالب فضيلة المفتى الشعب المصرى خاصة الشباب أن يستلهموا من ذكرى تحرير طابا معانى التضحية والاجتهاد والمثابرة، كى يشاركوا فى بناء البلاد ونهضتها ورقيها.

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