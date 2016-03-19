دول العالم تبدأ الاحتفال بـ"ساعة الأرض" وتطفئ أنوارها حتى الـ9:30 مساء

بدأت منذ قليل فعاليات حملة ساعة الأرض بإطفاء الأنوار لعام 2016، والتى تشارك فيها مصر من الساعة 08:30 إلى 09:30 مساء بتوقيت القاهرة تحت شعار "فلنغير تغير المناخ"، بهدف توفير استهلاك الطاقة ورفع الوعى بظاهرة التغيرات المناخية ودعم المشاركة الإيجابية للمجتمع فى حماية البيئة، من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة .

ويعتبر الهدف الأساسى لإطفاء الأنوار، ليس فقط ترشيد استهلاك الطاقة لمدة ساعة ولكن توحيد الشعوب فى مهمة حماية الكوكب، بحيث يكون كل فرد فى العالم جزءًا من تلك المهمة، حيث بدأت بمدينة واحدة عام 2007 لتصل المشاركة فى عام 2015 إلى ملايين البشر فى أكثر من 7000 مدينة بـ 172 دولة حول العالم.

وتعد ساعة الأرض مبادرة لدول العالم، وانطلقت من الصندوق العالمى لصون الطبيعة عام 2007 من مدينة سيدنى الأسترالية، واستخدمت المطاعم شموعًا للإضاءة وأطفئت الأنوار فى المنازل والمبانى البارزة، بما فيها دار الأوبرا، وجسر هاربور.

وبعد نجاح المبادرة ومشاركة 2.2 مليون شخص من سكان سيدنى، انضمت 400 مدينة لساعة الأرض فى 2008 منها أتلانتا، سان فرانسيسكو، بانكوك، أوتاوا، دبلن، فانكوفر مونتريال، فينكس، كوبنهاجن، ارهوس، مانيلا، شيكاجو، تورنتو، أودينس وألبورج وأيضا مدن أسترالية مثل ملبورن، بيرث، برزبين، وكانت مدينة دبى هى المدينة المشاركة الأولى عربيًا.

ونجحت مشاركة مصر، خلال السنوات الماضية، فى تخفيض حجم استهلاك الكهرباء بحوالى 100 ميجاوات، ما يوازى الطاقة الكهربائية المنتجة من محطتى كهرباء صغيرة، حيث شاركت مصر رسميًا للمرة الأولى عام 2009 وانخفض استهلاك الكهرباء حينها 50 ميجاوات تضاعفت فى العام التالى، ما يشير إلى تنامى الوعى لدى المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية فى هذا الحدث العالمى المهم .

مصر تشارك فى توحيد الشعوب لحماية الكوكب احتفالا بـ"ساعة الأرض".. إطفاء الأنوار من 8:30 حتى الـ9:30 مساءً لرفع الوعى بالتغيرات المناخية.. خالد صلاح يعلن المشاركة فى الحملة.. ويؤكد: "ليس لدينا كوكب آخر"

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