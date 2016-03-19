بالصور.. رابطة نساء الجنوب تحتفل بالأم المثالية فى أسوان

نظمت رابطة نساء الجنوب بصعيد مصر ، اليوم السبت، احتفالية تكريم الأم المثالية بمحافظة أسوان، تزامنًا مع احتفالات عيد الأم على مستوى جمهورية مصر العربية.

شارك فى الاحتفالية، التى أقيمت بقاعة حديقة الورد بمدينة أسوان، المهندس عادل زكى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، وصافيناز محمد، رئيسة رابطة نساء الجنوب، وزينب عابدين، نائبة رئيس الرابطة، ونجوى سعد الدين، سكرتير عام الرابطة، ولفيف من القيادات النسائية بمحافظة أسوان.

وتضمنت الاحتفالية، تقديم فقرات فنية للأطفال وفقرات ثقافية عن دور المرأة فى المجتمع المصرى عبر التاريخ، وتوزيع جوائز المسابقات الثقافية، واختتم الحفل بتكريم الأمهات المثاليات داخل محافظة أسوان، والذى تضمن تكريم كل من، "آمال عبد الكريم" أول برلمانية فى السبعينيات من أسوان، والمهندسة مفيدة الخولى، أول وكيلة وزارة بأسوان، و"زينب عابدين" مدير عام فرع ثقافة أسوان سابقاً، و"صافيناز محمد" وكيلة وزارة التربية والتعليم بأسوان سابقاً، والدكتورة هدى مصطفى، مقرر المجلس القومى للمرأة فرع أسوان، و"تهانى حازم نصر" مديرة مدرسة على المعاش وأم لأربعة أولاد، وأيضاً تكريم والدة الأولى على الشهادة الابتدائية الطالبة شهد حجاجى أحمد، ووالدة الأولى على الشهادة الإعدادية الطالبة فاطمة محمد عبد القادر، ووالدة الأول على الشهادة الثانوية بأسوان (علوم) الطالب باهر باسم وحيد، ووالدة الأول على الشهادة الثانوية بأسوان (رياضيات) الطالب الحسن محمد أحمد، ووالدة الأولى على الشهادة الثانوية بأسوان (أدبى) الطالبة إيمان منصور إدريس، وغيرهن.

- ننشر أسماء الأمهات المثاليات بمحافظة أسوان

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