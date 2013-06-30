الجيش الحر تتقدم فى درعا.. وقوات الأسد تهاجم حمص بسوريا

قال ناشطون إن الجيش السورى الحر عزز تقدمه فى محافظة درعا بجنوب البلاد فى وقت تشن فيه قوات النظام هجوما عنيفا على مدينة حمص (وسط)، بينما أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 47 قتيلا أغلبهم فى حلب ودمشق وريفها.

وقال ناشطون بحسب الجزيرة، إن الجيش الحر عزز تقدمه فى درعا بعد سيطرته على مخفرين حدوديين مع الأردن بعد معارك عنيفة مع قوات النظام.

وقالت شبكة شام إن الجيش الحر تمكن من السيطرة على المخفرين رقم 35 و36 على الحدود السورية الأردنية ليرتفع بذلك عدد المخافر الحدودية مع الأردن التى أصبحت تحت سيطرة الجيش الحر إلى 18 مخفرا.

وأضافت المصادر أن الجيش الحر سيطر كذلك على أربع كتائب عسكرية فى حين لم يبق لقوات النظام على طول الحدود مع الأردن سوى معبرى نصيب ودرعا البلد ومخفرين وكتيبة للهجانة.