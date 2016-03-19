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الأهلي: عانينا من التوتر.. وأنطوي قتل ريكرياتيفو

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الأهلي: عانينا من التوتر.. وأنطوي قتل ريكرياتيفو الأهلي: عانينا من التوتر.. وأنطوي قتل ريكرياتيفو

يؤمن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن فريقه عانى من التوتر في مواجهة ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، قبل تسجيل جون أنطوي للهدف الثاني.

وتأهل الأهلي لدور الـ16 من دوري الأبطال بالفوز على ريكرياتيفو 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين: "عانينا من التوتر بسبب نتيجة مباراة الذهاب، النتيجة ظلت معلقة حتى بعد تسجيل الهدف الأول".

وتابع "لكن أنطوي قتل ريكرياتيفو بالهدف الثاني".

وأضاف عبد الحفيظ "البطولة دائما صعبة في البداية، ولكن دفاعنا نجح في التصدي لكل الهجمات حتى نجح أنطوي في قتل المباراة بهدفه".

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