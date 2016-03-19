مقتل 60 عنصرًا من حركة الشباب شمال الصومال

>قتلت قوات الأمن فى إقليم بونتلاند، المعلن من جانب واحد، شمال الصومال أكثر من 60 عنصرًا من حركة الشباب.

وأوضح مسؤول إقليمى، فى تصريحات لراديو (شابيلي) الصومالى اليوم السبت، أن القوات استعادت السيطرة على بعض المناطق من حركة الشباب.

ونشطت حركة الشباب فى إقليم بونتلاند، وذلك بعد الهجمات التى شنتها القوات الصومالية مدعومة بقوات الاتحاد الإفريقى بجنوب البلاد على معاقل الحركة.

يذكر أن الحركة المتشددة فقدت العديد من المناطق الرئيسية جنوب ووسط الصومال، لكنها لا تزال تنفذ هجمات انتحارية داخل البلاد بما فيها هجمات على قوات بعثة الاتحاد الأفريقى وكان آخرها الهجوم الذى نفذه مسلحوها على جنود كينيين فى إقليم جيدو فى يناير الماضى والهجوم على مطعم فى مقديشيو أواخر الشهر نفسه.

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