سفير السعودية: خادم الحرمين الشريفين أمر بعلاج المصابين المصريين فى حادث الحافلة

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة أحمد بن عبدالعزيز قطان أنه يجرى تنسيقا على أعلى مستوى مع وزارة الخارجية المصرية منذ حادث انقلاب الحافلة التى كانت تقل عددا من المعتمرين المصريين على طريق مكة المكرمة اليوم والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وقال السفير قطان ـ فى تصريح مساء اليوم ـ إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أعطى توجيهات سريعة بعلاج المصابين فى الحادث وتوفير أقصى سبل الرعاية لهم تحت رعايته الشخصية ، وتسهيل الزيارة أمام ذوى الضحايا.

وأضاف أنه تم ابلاغ وزارة الخارجية المصرية بالاستعداد الكامل لمنح تأشيرات دخول لأهالى المصابين والمتوفين لدخول المملكة لمتابعة حالة ذويهم.

أ ش أ