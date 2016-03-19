مصر للطيران: لدينا خطط طموحة للتوسع في السوق الأوروبي

قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران شريف فتحي، اليوم السبت، إن الشركة لديها من الخطط الطموحة ما يمكنها من التوسع وفتح خطوط جديدة تعزز من تواجدها في السوق الأوروبي، وذلك في غضون الأعوام القليلة القادمة.

تأتي هذه التصريحات خلال استقبال فتحي لوفد إعلامي بريطاني يتكون من ١١ صحفيا من المعنيين بمجال السياحة والسفر بمقر الشركة بالقاهرة، ضمن جهود مصر للطيران لتعريف وسائل الإعلام بالوضع الحالي المستقر في مصر، وبهدف تنشيط الحركة السياحية الوافدة من الخارج.

وأضاف فتحي أنه بالنظر إلى الأهمية الكبرى التي يحظى بها السوق الأوروبي، فالشركة لديها خطط لزيادة عدد الرحلات إلى إنجلترا في المستقبل القريب فضلا عن بعض الوجهات الأخرى، وذلك وفقا لسياسة العرض والطلب.

وخلال لقائه بالوفد، أعرب فتحي عن سعادته بهذه الزيارة حيث تبادل الحديث معهم حول انطباعاتهم عن الزيارة والتي كانت إيجابية جدا، خاصة بالنسبة للخدمة المقدمة على متن طائرات مصر للطيران والوضع الأمني المستقر بصفة عامة في مصر.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد البريطاني عن سعادتهم بتواجدهم في مصر وعن إعجابهم الشديد بمدينتي الأقصر وأسوان اللتان قام الوفد بزيارتهما أثناء جولته السياحية.

كما وجه أعضاء الوفد الشكر لمصر للطيران على تنظيمها لهذه الزيارة وحسن استضافتها لهم، وكذلك على مستوى الخدمات الراقي المقدم لهم على متن طائرات مصر للطيران.. كما أعرب أعضاء الوفد عن شعورهم بالأمان والراحة أثناء جولاتهم في المدن السياحية بصعيد مصر، مؤكدين أنهم سيحرصوا على نقل هذه الصورة الإيجابية والواقعية إلى المواطن الغربي وخاصة فى بريطانيا بكل ما لمسوه من ملامح الأمن والاستقرار التي تشهدها المدن المصرية.

وحرص الوفد الإعلامي أثناء زيارته لمقر الشركة بالقاهرة على زيارة متحف مصر للطيران التاريخي والذي يضم العديد من المقتنيات التذكارية ونماذج الطائرات والعملات النادرة وبعض الصور الفوتوغرافية والوثائق التي تستعرض تاريخ الشركة على مدار نحو 84 عاما.

وقام بتنظيم هذه الزيارة التعريفية للوفد الإعلامي البريطاني صلاح قدري المدير الاقليمي لمصر للطيران بلندن بالتعاون مع احدى شركات السياحة حيث تضمنت الزيارة جولات بكل من مدينة الأقصر وأسوان وبعض الأماكن الأثرية بالقاهرة.

يذكر أن مصر للطيران تسير 14 رحلة أسبوعيا إلى لندن بواقع رحلتين يوميا هذا بالإضافة إلى رحلة مباشرة من الأقصر إلى لندن يوم الأثنين من كل أسبوع.

أ ش أ