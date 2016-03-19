محميات البحر الأحمر تشارك في الاحتفال بــ«ساعة الأرض»

يشارك مساء اليوم السبت جهاز محميات البحر الأحمر في الاحتفال العالمى السنوى “ساعة الأرض” عن طريق اطفاء الإضاءة الغير ضرورية فى كافة المعالم والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة والفنادق والقري السياحية و الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30 مساء اليوم السبت وذلك دعما لمشاركة مصر للعالم فى هذا الحدث الحضارى الذى تشارك فيه معظم الدول على كوكب الأرض وتحقيقًا لتوعية المواطنين بمخاطر التغيرات المناخية، وظاهرة الاحتباس الحراري وأهمية المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد الدكتور احمد غلاب مدير محميات البحر الاحمر إلى أن ذلك الاحتفال حدث سنوي يشارك فيه العالم بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية، وكذلك إطفاء الأنوار للمعالم الكبرى في العواصم المختلفة.