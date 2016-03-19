انتهت دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يعبر من ريكرياتيفو بثنائية رمضان وأنطوي

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الأهلي وريكرياتيفو الأنجولي في لقاء العودة من دور الـ32 من كأس مصر الموسم الحالي.

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انتهت

ق87 تمريرة سحرية من غالي وضعط مؤمن في موقف المنفرد، لكن اللاعب الأخير سدد الكرة في جسد الحارس.

ق84 "كعب" من رمضان داخل منطقة الجزاء، انطلق وليد سليمان بالكرة وحولها لعرضية أرضية وضع أنطوي قدمه في الكرة واسكنها الشباك.

أنطوي جووووول

- الفريق الأنجولي يضغط الأن.

ق75 عرضية أرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الأهلي شتتها محمد هاني قبل أن تصل لمهاجم الفريق الأنجولي.

ق71 توغل من أحمد فتحي داخل منطقة الجزاء، سدد الكرة بيسراه لكن امسكها الحارس.

ق64 إنفراد تام لإيفونا من مسافة ما يقرب من 30 متر، فشل الجابوني في مراوغة الحارس وضاعت فرصة تعزيز النتيجة.

ق57 عرضية مقوسة داخل منطقة جزاء ريكرياتيفو حولها ربيعة برأسه في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ق56 عرضية أرضية خطيرة من محمد هاني في طريقها لإيفونا الخالي من الرقابة أمام المرمى، تدخل المدافع الأنجولي وشتت الكرة قبل أن تصل للمهاجم الجابوني.

- انطلاق الشوط الثاني.

- نهاية الشوط الأول.

ق43 ركلة ركنية للأهلي ارتقى ربيعة المتقدم فوق الجميع وحول الكرة برأسه لكن مرت بجوار القائم.

ق34 ركلة حرة للفريق الأنجولي سددها كاردوزو مباشرة قوية من فوق حائط الصد لكن أحمد عادل تألق وتصدى للكرة.

ق30 تمريرة بوجه القدم من رمضان سددها إيفونا برأسه لكن مرت بجوار القائم.

ق24 رمضان مرر الكرة في اليسار للمنطلق صبري رحيل، والظهير الأيسر حول الكرة بعرضية متقنة حولها إيفونا برأسه نحو المرمى لكن بعيدة عن الثلاث خشبات.

ق10 جووووول رمضان صبحي يسجل الهدف الأول للأهلي بعد أن راوغ اللاعب الشاب دفاع الضيوف وتسديد الكرة خادعة وفي الزاوية الضيقة للمرمى.

ق7 تسديدة بعيدة من أحمد فتحي فوق المرمى.

ق6 تسديدة قوية من مامادو دياوارا بجوار المرمى.

بداية المباراة