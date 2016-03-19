بالفيديو - رمضان يعبر بالأهلي عقبة ريكرياتيفو ويحافظ على عادته مع مارتن يول

تأهل الأهلي إلى دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي بهدفين دون مقابل في إياب دور الـ32 على ملعب برج العرب.

وأتمم الأهلي مهمته بنجاح بعد التعادل سلبيا في مباراة الذهاب.

سجل هدفي الأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10، وجون أنطوي في الدقيقة 82.

وبذلك يتأهل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دور الـ16.

وحافظ رمضان على عادته مع الهولندي مارتن يول، حيث سجل النجم الشاب أيضا هدف الأهلي الأول في الفوز على مصر للمقاصة 2-1 وهي المباراة الأولى للمدرب الهولندي في مصر.

شوط روميو

بدأ الأهلي المباراة بنفس تشكيل مباراة الذهاب.

ولم ينتظر الفريق الأحمر سوى 10 دقائق لافتتاح التسجيل، حيث استلم رمضان الكرة بمحاذاة خط الراية الركنية، ليراوغ رقيبه بطريقة رائعة ويتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء.

وواصل رمضان صبحي انطلاقته بالكرة ليسدد بطريقة خدعت ريكاردو باتيستا حارس ريكرياتيفو.

ووصف معلق المباراة على قناة "أون تي في" رمضان صبحي بـ"روميو" بعد هدفه.

وكاد الأهلي أن يسجل هدفين آخرين عن طريق ماليك إيفونا، الأولى كانت من رأسية قابل بها عرضية عبد الله السعيد ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وكانت الفرصة الثانية نسخة بالكربون، ولكن من مقابلة لعرضية رمضان صبحي أو روميو.

وحافظ أحمد عادل عبد المنعم على تقدم الأهلي، بتصدي لركلة حرة نفذها مامادو دياوارا قائد ريكرياتيفو مباشرة بطريقة رائعة.

شوط الحسم

حافظ الأهلي على أنيابه الهجومية في بداية الشوط الثاني من أجل تعزيز التقدم.

ولعب وليد سليمان بينية جميلة لإيفونا، الذي سبق بسرعته دفاع ريكرياتيفو من منتصف الملعب.

وانطلق المهاجم الجابوني لمنطقة جزاء ريكرياتيفو، وحاول مراوغة الحارس ريكاردو باتيستا ولكن إيفونا سدد في النهاية في يد الحارس.

ضعط بعدها ريكرياتيفو، على أمل مباغتة الأهلي بهدف التعادل.

وشارك جون أنطوي بديلا لإيفونا في الدقيقة 80، لأول مرة تحت قيادة مارتن يول.

ولم ينتظر أنطوي سوى دقيقتين ليسجل هدف تعزيز التقدم للأهلي.

وبدأت الهجمة بكعب رائع من رمضان صبحي لوليد سليمان، الذي لعب عرضية متقنة لأنطوي لم يتوان عن إسكانها الشباك.

وكاد مؤمن زكريا أن يسجل الهدف الثالث للأهلي بعد إنطلاق رائع بالكرة، ولكنه سدد في النهاية في جسد الحارس.