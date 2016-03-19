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مكياج ناعم على طريقة إلسا

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السبت 19-03-2016 16:55

أصبحت الدمية الشهيرة إلسا Elsa"" في العامين الأخيرين، رمزًا من رموز القوة والاستقلالية لكثير من الفتيات، فهي تجسد القوة والثقة بالنفس، لذلك فقد أصبحت محبوبةً من ملايين الفتيات والسيدات اللواتي يحلمن بالحصول على هذه القوة والاستقلالية.

إليك سيدتي10 خطوات للحصول على مكياج الدمية إلسا في هذا الشتاء:

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1.قومي بوضع الكريم التمهيدي على بشرتك، واتركيه لخمس دقائق، ثم ضعي الأساس المناسب للون بشرتك ونوعها.
2.قومي بتوزيع كريم الأساس جيّدًا للحصول على بشرة صافية خالية من خطوط الأساس المزعجة.
3.ضعي القليل من اللون البرونزي على عظام خديك وجبينك.
4.قومي بتطبيق أحمر الخدود الوردي على خديك، لخلق توهج وردي طبيعي لبشرتك.
5.بعد الانتهاء من مكياج وجهك، قومي بوضع كريم الإخفاء حول عينيك وبالأخص إذا كان لديك الكثير من الهالات السوداء.
6.استخدمي فرشاة المكياج أو إصبعك لوضع الظل الوردي الخفيف فوق عينيك للحصول على لمعان وردي، مع إضافة اللون الأرجواني للحصول على لمعان أرجواني.
7.للحصول على مزيج رائع من الألوان، قومي باستخدام فرشاة من الظل ذي اللون البني وامزجيه مع الألوان الأخرى فوق عينيك بحركات دائرية وستحصلين على نفس إلسا.
8.قومي بوضع القليل من اللون الأبيض على عظمة حاجبك والزوايا الداخلية لعينيك، للحصول على نظرة أكثر يقظةً وتألقًا.
9. قومي بوضع قلم الكحل الأبيض على خط عينيك السفلي، للحصول على عيون واسعة ومتفتحة.
10.قومي بتطبيق الماسكرا البيضاء أوّلًا ثم الماسكارا السوداء، للحصول على رموش سوداء وكثيفة لتشبه إلسا.

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