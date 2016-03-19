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النني يتدرب مع منتخب مصر بلا راحة .. وصلاح يلحق به

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النني يتدرب مع منتخب مصر بلا راحة .. وصلاح يلحق به النني يتدرب مع منتخب مصر بلا راحة .. وصلاح يلحق به

يبدأ خماسي المحترف في أوروبا في الوصول إلى القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب الفراعنة استعدادا لملاقاة نيجيريا الأسبوع المقبل.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 يوم الجمعة المقبل، قبل أن يستضيفه يوم 29 مارس الجاري بالاسكندرية.

واختار هيكتور كوبر خمسة محترفين لمواجهتي نيجيريا، وهم محمد صلاح جناح روما، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال، وعمرو وردة صانع ألعاب بانيتوليكوس، وأحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا، ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح أندرلخت.

وعلم FilGoal.com أن النني وصلاح سيصلان إلى القاهرة يوم الأحد، لكن النني سيشارك في تدريب الأحد لوصوله مبكرا.

فيما يصل صلاح في مساء الأحد عقب نهاية التدريب، لينخرط في التدريبات يوم الاثنين.

النني لعب ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي مساء السبت، فيما يلعب صلاح ضد إنتر في الدوري الإيطالي في وقت متأخر من مساء اليوم نفسه.

وينضم كوكا ووردة وتريزيجيه إلى صفوف يوم الاثنين، بعد أداء مباريات فرقهم بالدوريات الأوروبية يوم الأحد.

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فيديو اليوم السابع

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