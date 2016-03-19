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جديد "اكسسوارات" الحمام

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تساهم "اكسسوارات" الحمام في تحويل مساحة هذا الحيز إلى لوحة جمالية تعجّ بالتفاصيل الغنية، ما ينعش "ديكورات" المكان، خصوصاً عند اختيار الـ"اكسسوارات" بألوان رائقة، وتوزيعها بشكل مدروس.
إشارة إلى أن الحيّز المذكور هو الجزء الأكثر استخداماً في المنزل، لذا لا تقل أهمية الـ"ديكورات" فيه عن الغرف الأخرى، بل تزداد جاذبية مع اختيار "اكسسوارات" حمّام مشرقة.
"سيدتي. نت" يجول في عاصمة الأناقة "لندن"، ويعود بالخيارات التالية لـ"اكسسوارات الحمام":

 

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سيدتي

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